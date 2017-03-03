В Перми 9-летняя девочка пропала по дороге из школы домой

Публикации за 03.03.17

В Перми полицейские и волонтеры ищут 9-летнюю девочку, пропавшую по дороге из школы домой. Правоохранители не исключают, что в отношении пропавшего ребенка могло быть совершено преступление, в связи с этим возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего), сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По данным следствия, накануне 9-летняя девочка ушла из школы №105 в Перми в сторону дома по улице Чехова, но домой не вернулась. С заявлением о пропаже школьницы обратилась ее мать. Неотложные поисковые мероприятия пока не дали результата. розыск ребенка продолжается. По одной из версий следователей, девочку могли похитить.

Пермь, Ольга Панфилова

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