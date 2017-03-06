Сибирская резня топором: рабочие пилорамы зарубили трех коллег

Публикации за 06.03.17

Новосибирские правоохранители по горячим следам раскрыли тройное убийство на пилораме в поселке Сузун. По подозрению в расправе над тремя работниками предприятия задержаны их ранее судимые коллеги.

По данным регионального управления Следственного комитета РФ, тела трех мужчин с множественными рублеными ранами головы были обнаружены накануне на одной из пилорам в Сузуне. Убитыми оказались рабочие предприятия 35-ти, 30-ти и 23-х лет. Возбуждено уголовное дело п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц).

По версии следователей, с работниками расправились их двое ранее судимых коллег 27-и и 33-х лет. В ночь на 5 марта подозреваемые и потерпевшие распивали спиртные напитки. Во время застолья между ними произошел конфликт из-за того, что один из участников компании оскорбил другого. В ходе ссоры один из злоумышленников нанес топором своему обидчику множественные удары по голове, а затем, чтобы устранить свидетеля, ударил топором второго рабочего. Позже его товарищ расправился с третьим работником. От полученных телесных повреждений мужчины скончались на месте.

После кровавой резни подозреваемые ушли домой спать, где были задержаны сотрудниками полиции.

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Решается вопрос об аресте задержанных.

Новосибирск, Ольга Панфилова

Новосибирск. Другие новости 06.03.17

В Ленобласти задержаны двое подозреваемых в покушении на убийство офицера УФСИН. / В Москве умер актер Александр Кузнецов. / Полиция ждет заявления от пловца Лобинцева, ставшего жертвой воров. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»