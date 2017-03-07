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Скандалы и происшествия

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Публикации за 07.03.17

Жительниц Красноярска попались на приготовлении к заказному убийству / Одна из них не хотела возвращать 900 тысяч рублей

Жительниц Красноярска попались на приготовлении к заказному убийству Одна из них не хотела возвращать 900 тысяч рублей

В Красноярском крае возбуждено уголовное дело по статье «приготовление к совершению убийства по найму» (ч.1 ст.30, ч.3,5 ст.33, п.«з» ч.2 ст.105 УК РФ). Об этом сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. По предварительной версии следствия, в декабре 2016 года 37-летняя подозреваемая помогла продать квартиру своей 68-летней знакомой, заняв у нее 900 тысяч рублей до того момента, пока не подыщет ей другой подходящий вариант.

Женщина, обеспокоившись тем, что долго не может приобрести квартиру, стала требовать возврата долга. Тогда у подозреваемой возник умысел на убийство. Она через знакомых стала подыскивать киллера, который за денежное вознаграждение совершит преступление. Ее 41-летняя подруга была в курсе происходящего и решила ей помочь.

Об их действиях стало известно сотрудникам полиции и в рамках оперативного мероприятия один из агентов, выступив в роли киллера, сообщил злоумышленницам о якобы выполненном заказе. После передачи денежных средств обе подозреваемые были задержаны в порядке ст.91 УПК РФ. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование уголовного дела продолжается.

Красноярск, Иван Гридин

Красноярск. Другие новости 07.03.17

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