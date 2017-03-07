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Скандалы и происшествия

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Публикации за 07.03.17

В Саратове рецидивист украл розы, чтобы порадовать незнакомок на улице

В Саратове рецидивист украл розы, чтобы порадовать незнакомок на улице

Саратовские полицейские поймали ранее судимого местного жителя, похитившего розы из цветочной лавки и подарившего их незнакомкам на улице к 8 марта. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

По информации полицейского главка, злоумышленник разбил окно торговой точки и похитил 25 белых и 25 красных роз общей стоимостью около 3 тыс. рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемого задержали с помощью служебно-розыскной собаки.

Задержанный признался в краже цветов. По его словам, он подарил 50 роз двум неизвестным женщинам, которых он встретил на одной из улиц.

«Спонтанный приступ романтического героизма дамы безусловно оценили, – цитирует сообщение ГУ МВД по региону РИА «Новости. – Но в Уголовном кодексе критерии оценки подобных поступков иные». Мужчине грозит до пяти лет колонии.

Саратов, Ольга Панфилова

Саратов. Другие новости 07.03.17

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