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Скандалы и происшествия

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Публикации за 09.03.17

Мать и двое детей сгорели на пожаре в Иркутской области
Фото ГУ МЧС РФ по Иркутской области

Мать и двое детей сгорели на пожаре в Иркутской области

Мать и двое детей погибли при пожаре в частном доме в Иркутской области.

По информации регионального управления МЧС РФ, сообщение о возгорании нового бревенчатого дома в селе Захал Эхирит-Булагатского района поступило в 06:05 по местного времени. На момент прибытия местной добровольной пожарной команды строение, в котором ночевали мать и трое детей, было полностью охвачено огнем. В 06:17 пожар был локализован, а в 06:22 – ликвидирован. При разборе завалов обнаружены тела троих человек.

По словам замначальника ГУ МЧС РФ по региону Виктора Пашкова, от запаха гари проснулся 11-летний мальчик, он разбудил младшего брата и бросился в соседний дом, находившийся на этом же участке, где спали парализованный отец и две сестры. Вместе с 16-летней сестрой ребенок вернулся к горящему дому. Девушка, разбив окно, проникла в помещение, но из-за сильного задымления не смогла отыскать родных и вернулась на улицу. В этот момент рухнула крыша дома. 37-летней матери и двум ее детям – 18-летней дочери и 8-летнему сыну не удалось спастись.

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание.

Иркутск, Ольга Панфилова

Иркутск. Другие новости 09.03.17

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