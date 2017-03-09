Жительница Казани 8 марта зарезала мужа на глазах детей

Публикации за 09.03.17

Жительница Казани 8 марта убила мужа на глазах своих двух малолетних детей – дочерей 4 и 10 лет.

Преступление было совершено в одном из жилых домов на улице Зорге. 8 марта супруги отмечали два праздника – Международный женский день и день рождения главы семейства. Во время застолья супруги неожиданно поссорились. В ходе выяснения отношений женщина схватила нож и ударила мужа в шею, сообщает местный телеканал efir24. Мужчина умер на месте от большой кровопотери.

Правоохранители выясняют обстоятельства произошедшего. Подозреваемая задержана.

Казань, Ольга Панфилова

Казань. Другие новости 09.03.17

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