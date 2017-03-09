Сибирские женщины выйдут на акцию протеста против бездействия Следственного комитета

Публикации за 09.03.17

Митинг против бездействия Следственного комитета после смерти двух новорожденных в роддоме пройдет в городе Усолье-Сибирское Иркутской области.

С инициативой проведения протестной акции выступили местные жительницы. По их мнению, расследование уголовных дел, возбужденных после гибели младенцев, ведется слишком долго.

По информации совета правозащитников Иркутской области, акция пройдет 13 марта. Чиновники мэрии согласовали митинг с 13:00 до 14:00 на Комсомольской площади около Дворца спорта, сообщает издание «Тайга.Инфо».

Организаторы акции протеста указывают, что по делу одной из потерпевших истекают сроки привлечения виновных к ответственности. По мнению женщин, в гибели детей виноваты именно врачи.

Всего, по данным правозащитников, в разное время в городском роддоме пострадали 10 женщин. У части матерей дети погибли, у других они остались инвалидами.

Стоит отметить, что СКР по Иркутской области уже предложил организаторам митинга провести встречу со всеми пострадавшими женщинами 15 марта.

Иркутск, Ольга Панфилова

Иркутск. Другие новости 09.03.17

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