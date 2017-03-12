Чемпионат Дагестана по смешанным единоборствам завершился массовой дракой (ВИДЕО)

Публикации за 12.03.17

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Бой открытого чемпионата Дагестана по смешанным единоборствам ММА между Азизом Джуманиязовым и Владимиром Минеевым завершился массовой дракой болельщиков. Поводом для побоища стали действия одного из спортсменов по окончании второго раунда боя.

Большую часть поединка бойцы проводили в партере. По окончании второго раунда Джуманиязов, поднимаясь, лягнул соперника. Минеев тут же вскочил и нанёс сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили зрители, и началась массовая потасовка, отмечает портал «Чемпионат.com».

Как говорится на странице клуба ММА «Горец» в «ВКонтакте», когда инцидент удалось уладить, спортсмены в подтрибунном помещении извинились друг перед другом и пожали руки.

«ВКонтакте»

Позже Минеев разместил в Instagram запись, в которой отметил, что в возникшей, после его боя ситуации с соперником, «нами же и была поставлена точка». «Это никак не повлияло на моё отношение, к ставшей уже в определенном смысле родной, республике Дагестан и дагестанцам», – добавил спортсмен.

Махачкала, Анастасия Смирнова

Махачкала. Другие новости 12.03.17

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