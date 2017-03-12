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Скандалы и происшествия

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Публикации за 12.03.17

Чемпионат Дагестана по смешанным единоборствам завершился массовой дракой (ВИДЕО)

Чемпионат Дагестана по смешанным единоборствам завершился массовой дракой (ВИДЕО)

Бой открытого чемпионата Дагестана по смешанным единоборствам ММА между Азизом Джуманиязовым и Владимиром Минеевым завершился массовой дракой болельщиков. Поводом для побоища стали действия одного из спортсменов по окончании второго раунда боя.

Большую часть поединка бойцы проводили в партере. По окончании второго раунда Джуманиязов, поднимаясь, лягнул соперника. Минеев тут же вскочил и нанёс сопернику удар кулаком в голову. На ринг сразу же выскочили зрители, и началась массовая потасовка, отмечает портал .

Как говорится на странице клуба ММА «Горец» в , когда инцидент удалось уладить, спортсмены в подтрибунном помещении извинились друг перед другом и пожали руки.

Позже Минеев разместил в запись, в которой отметил, что в возникшей, после его боя ситуации с соперником, «нами же и была поставлена точка». «Это никак не повлияло на моё отношение, к ставшей уже в определенном смысле родной, республике Дагестан и дагестанцам», – добавил спортсмен.

Махачкала, Анастасия Смирнова

Махачкала. Другие новости 12.03.17

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