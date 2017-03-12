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Скандалы и происшествия

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Публикации за 12.03.17

Крупный пожар в Тольятти: загорелся химический завод

Крупный пожар в Тольятти: загорелся химический завод

Сегодня в Тольятти произошел крупный пожар на территории химического предприятия «КуйбышевАзот». По данным МЧС, загорелись две установки по переработке циклогексана на общей площади в 500 квадратных метров. К ликвидации ЧП привлечены 201 человек личного состава и 35 единиц техники.

Сообщение о пожаре поступило в МЧС в 11:15 по местному времени. По информации спасателей, борьба с огнем ведется по самому высокому – третьему – номеру сложности.

По предварительным данным, в результате пожара пострадавших нет. На месте ЧП работает передвижная лаборатория для контроля состояния атмосферного воздуха, уточняет РИА «Новости» со ссылкой на представителя МЧС.

Пресс-секретарь предприятия Елена Косова сообщила «Интерфаксу», что в настоящее время пожар локализован. Она также подчеркнула, что пострадавших в ЧП нет, а опасность перехода огня на соседние производства отсутствует.

ПАО «КуйбышевАзот» – одно из ведущих предприятий российской химической промышленности. Производит высокопрочные технические и текстильные нити, кордную ткань, инженерные пластики, а также аммиак, азотные удобрения и технологические газы.

Циклогексанон – органическое соединение, алициклический кетон, бесцветная маслянистая жидкость с запахом ацетона и мяты. При взаимодействии с кислородом или HNO3 (азотной кислотой) окисляется до адипиновой и низших моно- и дикарбоновых кислот.

Тольятти, Светлана Антонова

Тольятти. Другие новости 12.03.17

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