Пожарный поезд прибыл для ликвидации огня на тольяттинском заводе

Публикации за 12.03.17

К тушению крупного пожара, который сегодня произошел на тольяттинском химическом заводе «КуйбышевАзот», подключился пожарный поезд, передает РИА «Новости» со ссылкой на представителя Центрального регионального центра МЧС.

Пожар произошел сегодня утром на территории завода «КуйбышевАзот», где загорелись две установки по переработке циклогексана. Площадь пожара составила примерно 500 квадратных метров. По информации МЧС, борьба с огнем ведется по самому высокому – третьему – номеру сложности.

По данным МЧС, возгорание пока не локализовано. К тушению пожара привлечены порядка 250 специалистов и почти 45 единиц техники. «Пожар на открытой площадке в установке по переработке циклогексана емкостью 92 кубических метра тушат 44 единицы техники, всего 232 человека.

Сообщается, что на месте ЧП работает мобильная лаборатория по замеру уровней вредных веществ в атмосфере.

Пожар, судя по данным спасателей, обошелся без пострадавших.

Тольятти, Светлана Антонова

Тольятти. Другие новости 12.03.17

В Москве на митинге зоозащитников произошла драка. / Сотрудники МЧС спасли рыбаков на Рефтинском водохранилище. / Крупный пожар в Тольятти: загорелся химический завод. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»