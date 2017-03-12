Сотрудник Росгвардии открыл огонь по автоинспекторам

Публикации за 12.03.17

В Дзержинске в Нижегородской области произошло ЧП: сотрудник Росгвардии, по предварительным данным, открыл огонь по автоинспекторам, после чего выстрелил в себя. Сейчас правоохранительные органы проводят проверку обстоятельство этого инцидента.

В пресс-службе ГУ МВД по региону уточнили, что ЧП произошло в ночь на 11 марта. Сотрудники ГИБДД в Дзержинске пытались остановить машину, которая, как им показалась, «странно ехала», передает «Интерфакс».

Между тем водитель не выполнил требований автоинспекторов, и полицейским пришлось его преследовать. Когда он остановился, и сотрудники ГИБДД стали подходить, мужчина выстрелил в них из ружья, а затем себе в голову.

Ранение, которое нанес себе преследуемый, оказалось смертельным, еще одно ранение получил сотрудник полиции. Пострадавший был госпитализирован, его состояние не внушает опасений.

В пресс-службе управления Росгвардии по ПФО подтвердили информацию, что погибший нарушитель являлся их сотрудником. По его словам, предварительное служебное разбирательство показало, что у него были семейно-бытовые проблемы.

Нижний Новгород, Светлана Антонова

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