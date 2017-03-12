Крупный пожар на химзаводе в Тольятти локализован

Спасателям удалось локализовать открытое горение на наружной установке по переработке циклогексана ПАО «КуйбышевАзот» в Тольятти – для этого потребовалось почти 6 часов. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС.
Напомним, информация о пожаре на химическом заводе поступило в 10:15 (мск). Горела наружная установка по переработке циклогексана ПАО «КуйбышевАзот» на общей площади в 500 квадратных метров.
Для ликвидации ЧП было привлечено 232 человека, 44 единицы техники, в том числе от МЧС России 201 человек, 35 единиц техники, в том числе пожарный поезд.
В 16.00 мск объявлена локализация открытого горения.
В МЧС отмечают, что пострадавших в ходе ЧП нет, нет и угрозы жилым зданиям и населению. Предельно допустимая концентрация вредных веществ по периметру завода не превышает норму.
Тольятти, Служба информации РИА «Новый День»
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