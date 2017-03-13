NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 13.03.17

В Кемеровской области утонул 10-летний мальчик / Тело пока не нашли
Фото: levinnic.ru

В Кемеровской области утонул 10-летний мальчик Тело пока не нашли

В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 10-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вчера вечером, 12 марта, поступило сообщение о том, что на территории города Ленинска-Кузнецкого пропал ребенок.

Предварительно установлено, что около 18:00 10-летний мальчик в компании сверстника отправился гулять на реку Иня. Дети вышли на лед, один из мальчиков провалился и скрылся из вида. Второй ребенок позвал на помощь взрослых, которые и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

В настоящее время на месте работают водолазы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 13.03.17

«Если меня посадят, придется выстрадать свои идеи», – ловец покемонов Соколовский прокомментировал начало процесса (ФОТО). / Перепутали небо: в Челябинске под окнами лицея погибла стая свиристелей. / В Южноуральске задержали поджигателя венков у Вечного огня.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
Цирк Династии Филатовых
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter