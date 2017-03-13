В Кемеровской области утонул 10-летний мальчик / Тело пока не нашли

Публикации за 13.03.17

В Кемеровской области проводится доследственная проверка по факту безвестного исчезновения 10-летнего мальчика. Как сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР, вчера вечером, 12 марта, поступило сообщение о том, что на территории города Ленинска-Кузнецкого пропал ребенок.

Предварительно установлено, что около 18:00 10-летний мальчик в компании сверстника отправился гулять на реку Иня. Дети вышли на лед, один из мальчиков провалился и скрылся из вида. Второй ребенок позвал на помощь взрослых, которые и сообщили о случившемся в правоохранительные органы.

В настоящее время на месте работают водолазы, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Кемерово, Иван Гридин

Кемерово. Другие новости 13.03.17

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