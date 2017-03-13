В горах Бурятии группу туристов накрыла лавина / Один человек погиб

Публикации за 13.03.17

Группа из четырех туристов попала под лавину в Бурятии. Как сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС, сход снежной массы произошел на склоне горы Мамай в Кабанском районе Бурятии. По имеющейся информации, туристы не были зарегистрированы. Для оказания помощи к месту выехали спасатели Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России.

По предварительным данным, погиб один человек – гражданин Франции. В МВД и СК республики информацию о ЧП пока не комментируют. О несчастном случае спасателям стало известно от одного из участников, который позвонил на базу и сообщил о случившемся. Несмотря на то, что по всем маршрутам движения тургрупп установлены аншлаги о необходимости соблюдения правил безопасности, туристы пришли со стороны Иркутской области, нигде не зарегистрировавшись.

В эвакуации пострадавших задействованы 6 спасателей Посольского подразделения БПСО МЧС России. Они имеют специальную подготовку и опыт работы в горных условиях. Чтобы провести спасательную операцию в максимально сжатые сроки, используется техника, предназначенная для труднопроходимой местности, в том числе снегоходы и автомобиль КамАЗ. Спасателям пришлось преодолеть более 150 км, чтобы добраться до места происшествия.

Улан-Удэ, Иван Гридин

Улан-Удэ. Другие новости 13.03.17

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