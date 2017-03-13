«У нас жарче, чем в Освенциме»: жители Новосибирска возмутились рекламой бани (СКРИНШОТ) / «Ничего святого не осталось»

Публикации за 13.03.17

«Освенцим отдыхает» – такую фразу в качестве рекламного слогана использовал на своем сайте новосибирский банный комплекс «Абвер», названный в честь военной разведки гитлеровской Германии. Подобное позиционирование заведения вызвало возмущение жителей города.

Судя по отзывам, баня на реке Обь работает не первый год. «Жаркой и быстрая печь которая держит нужный режим температуры. Баня с настоящей ледяной прорубью и чистой водой в реке», – сообщается на сайте заведения (орфография и пунктуация сохранены).

Скриншот с сайта НГС.Новости

Владелец бани Вячеслав Боев в беседе с корреспондентом издания НГС.Новости не смог объяснить, зачем использовал в качестве слогана фразу об Освенциме (концентрационный лагерь в Польше времен Второй мировой войны). «Вы знаете, что такое Освенцим? И что там делали? Сжигали людей, да? А у меня баня такая жаркая, что жарче, чем в Освенциме», – заметил предприниматель. Позже он пояснил, что слоган с упоминанием Освенцима появился примерно месяц назад. Его придумал знакомый бизнесмена, делавший ему сайт. Сейчас неуместный слоган с сайта бани уже удалили, но он остался доступен в кэше Google.

Горожане с недовольством и возмущением отреагировали на рекламный ход банщиков:

«Ни памяти, ни уважения у народа не осталось и с фантазией проблемы»;

«Цинизм высшей меры»;

«Расчеловечивание полным ходом. Ничего святого у людей нет»;

«Как на тему Освенцима шуточки можно допускать?! Как вообще можно шутить на тему страшного горя?»;

«Не от большого ума название и слоган. Хозяина на экскурсию в этот лагерь, чтобы знал о чем можно шутить, а о чем не стоит».

В новосибирском Управлении ФАС затруднились уточнить, поступали ли к ним жалобы от новосибирцев на возмутительную «банную» рекламу.

Новосибирск, Светлана Петрова

Новосибирск. Другие новости 13.03.17

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