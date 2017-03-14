Задержан замминистра природных ресурсов Бурятии

Публикации за 14.03.17

Правоохранители задержали первого заместителя министра природных ресурсов Бурятии Александра Лбова, сообщают местные СМИ со ссылкой на информированные источники.

По данным портала infpol.ru, 44-летнего чиновника задержали вечером 13 марта прямо на рабочем месте. В самом министерстве природных ресурсов был проведен обыск.

Министр природных ресурсов Бурятии Юрий Сафьянов не опроверг и не подтвердил данную информацию, отказавшись от комментариев. В республиканском управлении МВД также отказались комментировать задержание высокопоставленного чиновника, но не исключили, что в течение дня появится официальное сообщение, передает Тайга.Инфо. В пресс-службе главы и правительства Бурятии сообщили, что знают о задержании замминистра природных ресурсов, но также воздержались от комментариев.

Александр Лбов занимает свой пост с 2008 года. Он возглавляет министерский комитет по государственной политике в сфере охраны окружающей среды и природопользования. Ранее чиновник участвовал в разработке федеральной целевой программы «Охрана озера Байкал и социально-экономическое развитие Байкальской природной территории на 2012-2020 годы». По одной из версий, причиной задержания Лбова могло стать нецелевое использование средств в рамках этой ФЦП при осуществлении работ по ликвидации нефтяного загрязнения в районе Стеклозавода в Улан-Удэ.

Улан-Удэ, Светлана Петрова

Улан-Удэ. Другие новости 14.03.17

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