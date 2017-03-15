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Скандалы и происшествия

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Публикации за 15.03.17

Жительница Омска чуть не сгорела заживо на приеме у стоматолога

Жительница Омска чуть не сгорела заживо на приеме у стоматолога

В Омске на приеме у стоматолога загорелась 28-летняя пациентка. Молодую женщину доставили в больницу с ожогами 15% поверхности тела. Следователи проводят проверку по факту происшествия.

Инцидент произошел в частной стоматологической клинике «На Бархатовой» 22 февраля, сообщает «Новый Омск». По данным издания, во время лечения зуба дантист утрамбовывал материал инструментом, который нагревал с помощью спиртовки. В какой-то момент медсестра, помогавшая врачу, добавила в горящую емкость спирт. Вспыхнуло сильное пламя, от которого загорелась пациентка, находившаяся в кресле.

Пострадавшая была госпитализирована в ожоговый центр, где ее прооперировали. Отмечается, что лечение может занять много времени.

Следственный комитет проводит проверку по факту получения ожогов пациенткой.

Омск, Ольга Панфилова

Омск. Другие новости 15.03.17

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