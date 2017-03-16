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Скандалы и происшествия

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Публикации за 16.03.17

Пьяные малолетки избили одноклассника и заставили его целовать обувь (ВИДЕО)

Пьяные малолетки избили одноклассника и заставили его целовать обувь (ВИДЕО)

В Иркутской области школьницы учинили расправу над одноклассником в Международный женский день. Девочки избили и унизили парня, а видео издевательств опубликовали в социальных сетях. Мать пострадавшего обратилась в полицию.

Инцидент произошел на железнодорожной станции «Подкаменная» в Шелеховском районе Иркутской области. Подростки распивали спиртные напитки, затем между ними возник конфликт. Девочки начали бить парня, а все происходящее снимали на телефон. Школьник не оказывал сопротивления, пытаясь урезонить разбушевавшихся девиц словами. Однако те никак не успокаивались и решили унизить сверстника, заставив его целовать ботинки. Видео избиения они опубликовали в соцсети.

Как сообщают местные СМИ, мать пострадавшего мальчика обратилась в полицию. По ее словам, воспитание сына не позволило ему дать отпор девочкам, поэтому он терпеливо сносил издевательства. В Следственном комитете заявили, что по данному факту назначена проверка. Как выяснилось, две школьницы уже состоят на учете в правоохранительных органах.

«Космомольская правда» пишет, что одна из девочек, участвовавших в избиении, является дочкой преподавателя. К разбирательству также подключили администрацию школы, где обучаются участники конфликта.

Иркутск, Зоя Осколкова

Иркутск. Другие новости 16.03.17

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