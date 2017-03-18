В Магадане 17 человек попали в больницу с подозрением на сальмонеллез

Публикации за 18.03.17

В инфекционную больницу Магадана поступили 17 человек с подозрением на острую кишечную инфекцию – сальмонеллез. Выяснилось, что все они обедали в местной столовой. Роспотребнадзор временно приостановил деятельность предприятия.

По словам медиков, за два дня 19 человек обратились с жалобами на отравление, передает «Интерфакс», некоторые из них от госпитализации отказались. Состояние поступивших больных оценивается как легкой и средней тяжести, тяжелых случаев нет. Впрочем, врачи не исключают, что количество пострадавших от некачественной пищи может увеличиться.

Как стало известно, все граждане, обратившиеся за медицинской помощью, обедали в одной столовой. Вероятно, причиной вспышки заболевания стало картофельное пюре, куда добавили сырое куриное яйцо.

Тем временем, специалисты Роспотребнадзора временно закрыли предприятие, взяв всевозможные пробы и проверив санитарные книжки работников. Кроме того, о произошедшем уведомили правоохранительные органы.

Магадан, Зоя Осколкова

Магадан. Другие новости 17.03.17

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