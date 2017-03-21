Жительница Бурятии зарубила мужа топором за отказ есть суп без мяса / Недовольный мужчина угрожал жене убийством

Публикации за 21.03.17

Жительница Бурятии зарубила своего мужа топором после того, как он отказался есть суп без мяса и пригрозил ей убийством, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации следователей, 23-летняя подозреваемая состояла в браке 6 лет. У пары было двое маленьких детей. Сообщается, что в минувшую субботу 25-летний муж вернулся с заработков из тайги с 5 тыс. рублей, из которых 3 тыс. отдал жене, а на оставшиеся средства устроил загул. Девушка потратила полученные деньги, чтобы отдать долги, а на остатки купила немного еды в дом. Вечером 19 марта пьяный муж вернулся домой, потребовал ужин, а затем начал ругать жену, что та подала суп без мяса. Девушка попыталась объяснить, что в семье нет денег на мясо. Но пьяный муж начал избивать и истязать ее, после чего пообещал убить во сне. Через некоторое время он успокоился и уснул. Девушка, испугавшись угроз, взяла во дворе топор, вернулась к кровати мужа и ударила его несколько раз по голове. Через несколько минут она вызвала скорую помощь и полицию, после чего разбудила и вывела на улицу детей, чтобы они не увидели страшную картину.

По факту расправы возбуждено уголовное дело по статье «убийство», но, как уточнили в СКР, «окончательная квалификация действиям девушки будет дана по результатам оценки всех собранных доказательств». Следователи намерены назначить судебно-психиатрической экспертизу, чтобы установить, совершено ли убийство в состоянии аффекта.

Суд оставил подозреваемую под подпиской о невыезде на время следствия, приняв во внимание положительные характеристики и наличия двоих детей на иждивении.

Улан-Удэ, Ольга Панфилова

Улан-Удэ. Другие новости 21.03.17

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