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Скандалы и происшествия

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Публикации за 21.03.17

Жительница Бурятии зарубила мужа топором за отказ есть суп без мяса / Недовольный мужчина угрожал жене убийством
фото thehorroronline.wordpress.com

Жительница Бурятии зарубила мужа топором за отказ есть суп без мяса Недовольный мужчина угрожал жене убийством

Жительница Бурятии зарубила своего мужа топором после того, как он отказался есть суп без мяса и пригрозил ей убийством, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации следователей, 23-летняя подозреваемая состояла в браке 6 лет. У пары было двое маленьких детей. Сообщается, что в минувшую субботу 25-летний муж вернулся с заработков из тайги с 5 тыс. рублей, из которых 3 тыс. отдал жене, а на оставшиеся средства устроил загул. Девушка потратила полученные деньги, чтобы отдать долги, а на остатки купила немного еды в дом. Вечером 19 марта пьяный муж вернулся домой, потребовал ужин, а затем начал ругать жену, что та подала суп без мяса. Девушка попыталась объяснить, что в семье нет денег на мясо. Но пьяный муж начал избивать и истязать ее, после чего пообещал убить во сне. Через некоторое время он успокоился и уснул. Девушка, испугавшись угроз, взяла во дворе топор, вернулась к кровати мужа и ударила его несколько раз по голове. Через несколько минут она вызвала скорую помощь и полицию, после чего разбудила и вывела на улицу детей, чтобы они не увидели страшную картину.

По факту расправы возбуждено уголовное дело по статье «убийство», но, как уточнили в СКР, «окончательная квалификация действиям девушки будет дана по результатам оценки всех собранных доказательств». Следователи намерены назначить судебно-психиатрической экспертизу, чтобы установить, совершено ли убийство в состоянии аффекта.

Суд оставил подозреваемую под подпиской о невыезде на время следствия, приняв во внимание положительные характеристики и наличия двоих детей на иждивении.

Улан-Удэ, Ольга Панфилова

Улан-Удэ. Другие новости 21.03.17

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