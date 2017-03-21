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Скандалы и происшествия

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Публикации за 21.03.17

В жилом квартале Томска найдена самодельная бомба / Эвакуированы жители двух многоэтажек

В жилом квартале Томска найдена самодельная бомба Эвакуированы жители двух многоэтажек

В Томске рядом с многоэтажным жилым домом по улице Нефтяной утром было обнаружено самодельное взрывное устройство. Бомба впоследствии была обезврежена саперами.

Сообщение о подозрительном предмете на парковке возле дома на Нефтяной, 7 поступило в полицию около 10:00. Прибывшие на место взрывотехники установили, что он представляет угрозу для окружающих. В связи с этим была проведена эвакуация жильцов первых этажей двух жилых домов, расположенных по адресам: Нефтяная, 7 и Нефтяная, 9, и сотрудников прилегающих магазинов, сообщает портал vtomske.ru.

Саперы доставили самодельную бомбу на специализированный полигон и обезвредили. Мощность СВУ специалисты не уточнили.

По факту обнаружения самодельной бомбы сотрудниками регионального полицейского главка и ФСБ проводится проверка.

Томск, Ольга Панфилова

Томск. Другие новости 21.03.17

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