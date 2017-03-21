В Иркутской области бабушка-берсерк напала на полицейских

Публикации за 21.03.17

Пенсионерка с двумя топорами устроила бойню в подъезде одного из домов города Бодайбо Иркутской области. Пожилая женщина раскурочила двери соседей, а когда по вызову на место происшествия прибыли стражи порядка, напала на полицейских.

Инцидент произошел 14 марта, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД. К полицейским обратилась соседка 61-летней женщины и сообщила, что та повредила топором двери двух квартир.

Прибыв по указанному адресу, правоохранители обнаружили на лестничной площадке агрессивно настроенную пенсионерку, которая держала в руках два топора. Завидев полицейских, бабушка метнула в них топор, а другим нанесла несколько ударов по бронежилету, которым прикрывались стражи порядка.

Правоохранителям удалось обездвижить пенсионеру, затем она была госпитализирована в психиатрическое отделение городской больницы.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ (применение насилия, опасного для жизни и здоровья, в отношении представителя власти). За нападение на полицейских бабушке-берсерку грозит до 10 лет тюрьмы.

Иркутск, Зоя Осколкова

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