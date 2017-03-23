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Скандалы и происшествия

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Публикации за 23.03.17

На Алтае водитель автобуса высадил беременную женщину, которой стало плохо

На Алтае водитель автобуса высадил беременную женщину, которой стало плохо

В Барнауле следователи проверяют инцидент с беременной женщиной, который произошел в общественном транспорте. По данным СМИ, водитель автобуса высадил пассажирку, которой неожиданно стало плохо.

Происшествие случилось утром 22 марта. Водитель автобуса №20 высадил беременную женщину, находящуюся в предобморочном состоянии, на дорогу между остановками на улице Павловский тракт, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. Высадив пассажирку, водитель уехал, не вызвав врачей скорой помощи.

Следователи проводят проверку для выяснения всех обстоятельств произошедшего, по итогам которой будет принято процессуальное решение, отметили в СКР.

Барнаул, Ольга Панфилова

Барнаул. Другие новости 23.03.17

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