Пьяная жительница Татарстана напала с ножом на врача скорой помощи / Женщина-медик доставлена в больницу, возбуждено уголовное дело

Публикации за 26.03.17

В Татарстане следователи возбудили уголовное дело после нападения пьяной женщины с ножом на сотрудницу скорой помощи, приехавшей на вызов к ее пятимесячной племяннице. Об этом сообщает Следственный комитет РФ. В результате атаки медика получила ранение и была доставлена в больницу.

Инцидент произошел в Набережных Челнах. На врача с ножом напала тетя заболевшей девочки, которая в тот момент выпивала со своим 28-летним братом, отцом ребенка.

Сотрудники полиции задержали нападавшую. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.30, ст. 105 УК РФ (покушение на убийство).

Пострадавший сотрудница неотложки госпитализирована. По словам врачей, ее жизни ничего не угрожает. Девочка доставлена в больницу.

В рамках расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства нападения на медика, отметили в СКР.

Казань, Москва, Служба информации

Казань, Москва. Другие новости 26.03.17

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