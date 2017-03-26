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Скандалы и происшествия

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Публикации за 26.03.17

В Башкирии столкнулись два поезда: 3 человека погибли, еще один ранен

В Башкирии столкнулись два поезда: 3 человека погибли, еще один ранен

При столкновении двух грузовых поездов в Башкирии погибли 3 человека, еще один пострадал.

По данным МЧС республики, авария произошла сегодня днем в городе Учалы, на территории Учалинского горно-обогатительного комбината. Столкнулись поезд с рудой и порожний состав, сообщает РИА «Новости».

Жертвами стали три машиниста, еще один в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В ликвидаций последствий инцидента задействованы 27 сотрудников МЧС и три единицы техники.

Уфа, Служба информации

Уфа. Другие новости 26.03.17

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