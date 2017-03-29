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Скандалы и происшествия

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Публикации за 29.03.17

Пили, курили, играли: подростки под Омском построили «пивбар», чтобы прогуливать школу (ФОТО)
фото с сайта прокуратуры Омской области

Пили, курили, играли: подростки под Омском построили «пивбар», чтобы прогуливать школу (ФОТО)

В Омской области школьники прогуливали уроки и выпивали в «кабаке», который они построили самостоятельно на заброшенном участке с использованием подручных средств, сообщает региональная прокуратура.

Увеселительное заведение площадью около 5 квадратных метров было обнаружено в селе Знаменское во время проверки соблюдения прав несовершеннолетних. Подростки оборудовали «пивбар» печкой, столом и скамейками. В помещении они употребляли алкогольные напитки, курили и играли в азартные игры. Прокуратура выяснила, что двое учеников из числа его постоянных «клиентов» пропустили более 100 часов школьных уроков.

Новый День: Омские подростки построили ''пивнушку'', чтобы не ходить в школу (ФОТО)

Школьники построили «пивнушку», чтобы прогуливать занятия (фото с сайта прокуратуры Омской области)

Новый День: Омские подростки построили ''пивнушку'', чтобы не ходить в школу (ФОТО)

В надзорном ведомстве отметили, что о «кабаке» и его посетителям проинформированы родители школьников, поскольку «посещение этого места могло способствовать совершению детьми преступлений и правонарушений». Более того, указали прокуроры, «нахождение в незаконном строении, оборудованном печным устройством, могло повлечь его самопроизвольное возгорание, причинить вред жизни и здоровью детей».

По требованию прокуратуры сооружение демонтировано. Начальнику ОМВД по Знаменскому району и главе комитета по образованию Знаменского района внесены представления. «По результатам рассмотрения представлений три виновных должностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности», – отмечается в сообщении. Сейчас проводятся проверки по фактам незаконной продажи детям алкогольной продукции и сигарет.

Омск, Ольга Панфилова

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