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Скандалы и происшествия

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Публикации за 02.04.17

Момент взрыва на карнавале в пригороде Парижа попал на видео (ВИДЕО) / Пострадали 19 человек
Фото: скриншот с видео

Момент взрыва на карнавале в пригороде Парижа попал на видео (ВИДЕО) Пострадали 19 человек

В пригороде Парижа Вильпенте вовремя карнавала прогремел мощный взрыв. Момент ЧП попал на видео. Ролик выложил на YouTube пользователь с ником E.G 93.

На кадрах видно, как человек с факелом в руке поджигает дорожку из горючей жидкости. Пламя быстро движется по ней к чучелу, установленного внутри призмы из, вероятно, деревянных щитов. Затем раздается мощный взрыв, слышны крики паники из собравшейся толпы. «Я решил снять видео в самый подходящий момент», – отметил в комментариях автор видеоролика.

Всего в результате инцидента пострадали 19 человек, четверо из них получили серьезные травмы и находятся в тяжелом состоянии. По предварительным данным, случившееся не было терактом. По всей видимости, внутри призмы скопился большой объем паров горючей жидкости, что и стало причиной взрыва.

Париж, Иван Гридин

Париж. Другие новости 02.04.17

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