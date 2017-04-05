В сибирской деревне жена убила мужа, привязав его к коню и протащив по дороге

Публикации за 05.04.17

Жительница Новосибирской области получила срок за жестокое убийство своего мужа. Женщина накинула на его шею петлю, привязала к коню и протащила волоком по дороге. Мужчина умер от удушья.

По информации региональной прокуратуры, жительница деревни Бурундуково Куйбышевского района 30-летняя Олеся Кологривая совершила страшную расправу 31 декабря 2015 года. Женщина ушла от мужа и жила с любовником, 28-летним Максимом Завойскиным. Между мужчинами под Новый Год произошла ссора, в которую вмешалась женщина. Находясь в пьяном состоянии, она взяла в сарае веревку с петлей, подошла к мужу, накинула ему на шею петлю и затянула. Затем женщина привязала веревку с петлей к хвосту коня, села на него верхом и волоком протащила мужчину по снегу к трассе Куйбышев – Чумаково. В результате расправы мужчина задохнулся.

После совершения убийства Кологривая уговорила Завойскина скрыть следы преступления. Мужчина оттащил тело дальше, оставив на обочине на 20 километре трассы.

Впоследствии любовнику предъявили обвинение в укрывательстве особо тяжкого преступления и приговорили к штрафу в 50 тыс. рублей. Позднее ему уменьшили штраф до 45 тыс. рублей в связи с наличием на иждивении малолетнего ребенка.

Кологривая была признана виновной по статье «убийство» и получила 9,5 года лишения свободы . Приговор подтвердила судебная коллегия по уголовным делам областного суда, после чего он вступил в силу.

Новосибирск, Ольга Панфилова

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