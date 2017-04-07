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Скандалы и происшествия

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Публикации за 07.04.17

Под Волгоградом отравились 27 кадетов / Шестеро детей госпитализированы

Под Волгоградом отравились 27 кадетов Шестеро детей госпитализированы

Массовое отравление детей произошло в Кумылженском районе Волгоградской области. 27 воспитанников казачьего кадетского корпуса обратились к медикам с жалобами на плохое самочувствие.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел накануне в хуторе Попов. Дети в возрасте 12-15 лет почувствовали себя плохо, врачи определили пищевое отравление. Шестеро ребят были госпитализированы в Михайловскую центральную районную больницу. 21 находится во временном изоляторе. Медики уточнили, что жизни детей ничего не угрожает.

Ситуацию под свой контроль взял губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. В кадетском корпусе состоялось оперативное совещание специалистов. На место происшествия выехали представители Роспотребнадзора.

Волгоград, Зоя Осколкова

Волгоград. Другие новости 07.04.17

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