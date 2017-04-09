В многоэтажке Таганрога прогремел взрыв, есть погибшие

Публикации за 09.04.17

В одном из жилых многоэтажных домов Таганрога прогремел взрыв.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», это произошло сегодня около 5 часов утра на улице Шаумяна. Взрыв раздался в квартире на 5 этаже. Повреждено несколько квартир: «Имеются частичные разрушения строительных конструкций: внешней и межкомнатных стен, потолочных балок», – пояснили в ГУ МЧС РФ по Ростовской области. Пострадали три человека. Двоих пршлось госпитализировать, один из них скончался в больнице.

Прибывшие на место экстренные службы эвакуировали остальных жильцов дома.

Причина происшествия уточняется, предварительная версия – взрыв бытового газа.

Таганрог, Игорь Юров

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