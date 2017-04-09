В многоэтажке Таганрога прогремел взрыв, есть погибшие

В одном из жилых многоэтажных домов Таганрога прогремел взрыв.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», это произошло сегодня около 5 часов утра на улице Шаумяна. Взрыв раздался в квартире на 5 этаже. Повреждено несколько квартир: «Имеются частичные разрушения строительных конструкций: внешней и межкомнатных стен, потолочных балок», – пояснили в ГУ МЧС РФ по Ростовской области. Пострадали три человека. Двоих пршлось госпитализировать, один из них скончался в больнице.
Прибывшие на место экстренные службы эвакуировали остальных жильцов дома.
Причина происшествия уточняется, предварительная версия – взрыв бытового газа.
Таганрог, Игорь Юров
Таганрог. Другие новости 08.04.17
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