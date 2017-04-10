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Скандалы и происшествия

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Публикации за 10.04.17

На пожаре в Иркутской области погибли четверо / Еще двух человек спасли соседи

На пожаре в Иркутской области погибли четверо Еще двух человек спасли соседи

В ночь на 10 апреля в Иркутской области на пожаре погибли четыре человека, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «На участке Загорье Нижнеудинского района Иркутской области специалистами пожарно-испытательной лаборатории проводятся необходимые действия по установлению причин пожара, на котором погибли четыре человека. До прибытия пожарных подразделений соседями были спасены двое», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что к моменту прибытия добровольной пожарной команды деревянный двухквартирный дом был полностью охвачен огнем. Из горящего дома соседям удалось спасти мужчину и женщину. Следователи регионального СУ СКР организовали доследственную проверку по факту пожара. Причины возгорания устанавливаются.

Иркутск, Иван Гридин

Иркутск. Другие новости 10.04.17

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