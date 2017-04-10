На Пермском пороховом заводе из-за вспышки пострадали два сотрудника

Публикации за 10.04.17

На федеральном казенном предприятии «Пермский пороховой завод» в понедельник в 06:47 произошла вспышка во время обслуживании технологического оборудования.

В результате происшествия пострадали 2 человека, сообщается на сайте завода. Пострадавшие получили легкие ожоги. Им оказали помощь на месте и доставили в больницу.

Отмечается, что вспышка не повлекла за собой возгорания, оборудование не пострадало. В настоящее время на предприятии работает комиссия по расследованию происшествия.

Пермь, Ольга Панфилова

Пермь. Другие новости 10.04.17

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