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Скандалы и происшествия

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Публикации за 11.04.17

Иркутские подростки несколько часов насиловали, поджигали и избивали 13-летнего школьника / Юных садистов отправили под домашний арест

Иркутские подростки несколько часов насиловали, поджигали и избивали 13-летнего школьника Юных садистов отправили под домашний арест

В Иркутской области два 14-летних подростка подозреваются в изнасиловании и издевательствах в отношении 13-летнего школьника, который после потери родителей воспитывается родственниками – бабушкой и дедушкой.

Инцидент произошел в селе Тихоновка Боханского района. Тринадцатилетний мальчик 7 апреля почти на сутки пропал из дома, позже выяснилось, что он был подвергнут жестокому насилию со стороны сверстников.

Два 14-летних подростка насильно увели школьника в шалаш на берегу реки. После употребления спиртного юнцы несколько раз изнасиловали школьника, после чего свечкой жгли его гениталии, лоб и волосы, рассказала бабушка пострадавшего мальчика. Затем били подростка сапогом, ногами и досками. После издевательств юные садисты привели пострадавшего к дому одной из местных жительниц на берегу реки и бросили под порогом. По словам женщины, издевательства над ее внуком начались после того, как он отказался от выпивки.

Сейчас мальчик находится в больнице, сообщает издание «ИркСиб». «У внука сломана левая кисть, большая отечность лица, гематомы, все ноги ободраны, весь избитый, живого места на нем нет, – сообщила женщина. – Он лежит, не может самостоятельно двигаться, поворачиваем его сами».

Бабушка пострадавшего мальчика обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Полицейские задержали подозреваемых. Выяснилось, что они состоят на учете в инспекции по делам несовершеннолетних, характеризуются отрицательно.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста), сообщили в региональном управлении Следственного комитета РФ. Следователи обратились в суд с ходатайством об аресте задержанных подростов, но судья отказала в удовлетворении этого заявления, подозреваемые помещены под домашний арест. В настоящее время проводятся необходимые следственные действия, отметили в СКР. Расследование уголовного дела продолжается.

Иркутск, Ольга Панфилова

Иркутск. Другие новости 11.04.17

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