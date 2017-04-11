Под Оренбургом 600 человек эвакуируют из-за паводка

Публикации за 11.04.17

В Оренбургской области из-за резкого подъема уровня воды в реке под угрозой подтопления оказались 260 придомовых территорий. Спасатели объявили эвакуацию 600 местных жителей. Пережидать потоп люди будут в пунктах временного размещения, организованных МЧС.

Эвакуация населения проводится в селе Краснохолм, из-за разлива реки Черная в результате активного снеготаяния 50 домовладений уже затопило. В них проживали 97 человек, часть из них разместили в местном ДК, некоторые нашли приют у родственников, сообщается на сайте регионального управления МЧС.

Всего спасатели развернули четыре пункта временного размещения на тот случай, если ситуация усугубится. Кроме того, спасательные службы области переведены в режим чрезвычайной ситуации.

Резкий подъем уровня воды также фиксируют в реке Сорочка. В зону подтопления попадает 228 домов населенного пункта Кирсановка Тоцкого района, где проживают около 600 человек. По предварительным данным, пострадавших нет

Оренбург, Зоя Осколкова

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