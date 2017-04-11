Жительница Новосибирска до смерти заколола сына антибиотиками / Так как врачам обращаться не хотела

Публикации за 11.04.17

Сотрудники следственного отдела по Октябрьскому району Новосибирска завершили расследование уголовного дела в отношении 39-летней женщины. Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области, ее обвиняют в причинении смерти по неосторожности (ч.1 ст.109 УК РФ).

По версии следствия, в январе прошлого года 5-летний сын обвиняемой заболел острым респираторным заболеванием. У ребенка поднялась высокая температура (свыше 38 градусов). Не имея медицинского образования, женщина решила лечить сына самостоятельно и в больницу обращаться не стала.

Изготовив смесь из медицинских препаратов цефазолин (антибиотик) и лидокаин (анестетик), с 20 по 22 января 2016 года она с использованием шприца не меньше 5 раз внутримышечно ввела смесь лекарств сыну. О возможности использования смеси данных препаратов женщине стало известно в 2014 году, когда её же ребенку в связи с инфекционным заболеванием медпомощь оказывал фельдшер из Киргизии.

В то же время обвиняемая не обладала специальными познаниями о безопасной дозировке указанных препаратов, об используемом в медицине их соотношении друг к другу. В результате инъекций у мальчика развился анафилактический шок, он впал в кому и был госпитализирован в Новосибирскую областную детскую больницу скорой помощи. Несмотря на усилия медиков, 26 января 2016 года ребёнок скончался.

По делу собраны достаточные доказательства, в связи с чем с утвержденным обвинительным заключением оно направлено в суд для рассмотрения по существу.

Новосибирск, Иван Гридин

Новосибирск. Другие новости 11.04.17

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