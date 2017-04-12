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Скандалы и происшествия

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Публикации за 12.04.17

Трое боевиков уничтожены на федеральной трассе в Дагестане

Трое боевиков уничтожены на федеральной трассе в Дагестане

В Дагестане уничтожены трое боевиков, открывших огонь по силовикам при досмотре автомобиля. Об этом сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Борестолкновение произошло во вторник около 21:30 в Кумторкалинском районе на федеральной трассе неподалеку от населенного пункта Тюбе. Сотрудники спецподразделений ФСБ и МВД попытались остановить для досмотра автомобиль «Шевроле». Однако находившиеся в машине люди открыли огонь из автоматов по силовикам и попытались сбежать. В результате перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине боевиков получили смертельные ранения, отметили в НАК.

В настоящее время на месте инцидента работают сотрудники спецслужб и полиции. Отмечается, что пострадавших среди гражданских лиц и потерь среди правоохранителей нет. В настоящее время проводятся необходимые розыскные мероприятия и следственные действия.

Махачкала, Ольга Панфилова

Махачкала. Другие новости 12.04.17

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