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Скандалы и происшествия

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Публикации за 12.04.17

В Забайкалье солдат-срочник погиб после подрыва на мине

В Забайкалье солдат-срочник погиб после подрыва на мине

В Забайкалье погиб рядовой срочной службы, подорвавшись на мине. Солдат получил тяжелые ранения и скончался в больнице, сообщили в региональном минздраве.

20-летний военнослужащий был доставлен в хирургическое отделение Центральной районной больницы в поселке Карымское во вторник в 14:10 по местному времени с травматической ампутацией левой кисти, осколочным ранением брюшной полости, шоком 2-3 степени, информирует портал altesmedia.ru со ссылкой на единую диспетчерскую службу Карымского района. По данным минздрава, пострадавшего привезли в больницу «в состоянии крайней степени тяжести». В медучреждение сразу выехали специалисты из 321-го военного госпиталя в Чите, санитарный и реанимационный автомобили с двумя бригадами хирургов и реаниматологов, сообщила главврач ЦРБ Карымского района Татьяна Дульская. Солдата прооперировали, но спасти его не удалось – в 22:15 пострадавший скончался.

Специальная военная комиссия начала проверку по факту гибели срочника, передает ИА «Чита.ру». По его данным, трагический инцидент произошел в селе Большая Тура Карымского района. Солдат совершал обход периметра бывшего склада боеприпасов и заметил на земле неизвестный предмет, похожий на мину. При попытке его поднять боезаряд взорвался.

Напомним, в конце апреля 2014 года в Большой Туре лесной пожар перекинулся армейский склад боеприпасов. В результате происшествия погибли 10 человек, взрывы снарядов продолжались несколько дней. Поиск и разминирование неразорвавшихся боеприпасов продолжалось длительное время.

Чита, Светлан Петрова

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