В Бурятии 12 детей в интернате отравились спайсом

Публикации за 13.04.17

В Бурятии в Кабанской корреляционной школе-интернате произошло массовое отравление детей. По информации медиков, 12 воспитанников накануне вечером попали в больницу с признаками отравления неизвестным веществом.

Анализы показали наличие в крови детей наркотического вещества, сообщает издание «Лайф» со ссылкой на сотрудников Кабанской районной клинической больницы. Медсестрам удалось узнать, что именно употребляли подростки. Из разговоров пострадавших стало известно, что дети отравились курительной смесью. В настоящее время у пострадавших состояние удовлетворительное.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Правоохранители выясняют, каким образом школьники раздобыли спайс.

Улан-Удэ, Ольга Панфилова

Улан-Удэ. Другие новости 13.04.17

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