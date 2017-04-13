NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 13.04.17

В Бурятии 12 детей в интернате отравились спайсом

В Бурятии 12 детей в интернате отравились спайсом

В Бурятии в Кабанской корреляционной школе-интернате произошло массовое отравление детей. По информации медиков, 12 воспитанников накануне вечером попали в больницу с признаками отравления неизвестным веществом.

Анализы показали наличие в крови детей наркотического вещества, сообщает издание со ссылкой на сотрудников Кабанской районной клинической больницы. Медсестрам удалось узнать, что именно употребляли подростки. Из разговоров пострадавших стало известно, что дети отравились курительной смесью. В настоящее время у пострадавших состояние удовлетворительное.

Сотрудники полиции проводят проверку по данному факту. Правоохранители выясняют, каким образом школьники раздобыли спайс.

Улан-Удэ, Ольга Панфилова

Улан-Удэ. Другие новости 13.04.17

Свердловская область выдала Киргизии участника группового изнасилования. / Возле завода гражданской авиации снова тушили крупный пожар (ФОТО). / В Верхней Пышме водитель сбил девятилетнюю девочку (ФОТО).

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter