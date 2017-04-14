В Омске поймали педофила-рецидивиста, надругавшегося над 9-летней школьницей

Публикации за 14.04.17

Житель Омской области, который только месяц назад освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за половое преступление, напал на 9-летнюю девочку. Педофила-рецидивиста задержали в течение суток после совершения преступления. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета РФ.

По информации ведомства, преступник изнасиловал девочку вчера днем рядом с ее школой в Ленинском округе Омска.

Правоохранители в кратчайшие сроки установили и задержали подозреваемого: им оказался 42-летний житель города Калачинска Омской области, месяц назад освободившийся из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за преступление против половой неприкосновенности человека. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ (изнасилование потерпевшей, не достигшей четырнадцатилетнего возраста) и п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста).

Сейчас с задержанным работают следователи. Ими подготовлено ходатайство в суд об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

Омск, Ольга Панфилова

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