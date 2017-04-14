Поезд протаранил школьный автобус под Омском: есть жертвы

В Омской области поезд врезался в школьный микроавтобус на железнодорожном переезде. В результате происшествия погибли 2 человека, еще один пострадал.
Авария произошла нерегулируемом железнодорожном переезде в Нововаршавском районе Омской области. Грузовой поезд столкнулся со школьным микроавтобусом, в котором находились 10 детей.
В результате ДТП погибли водители и сопровождающий детей, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на оперативные службы региона. Пострадал один ребенок, он доставлен в больницу в состоянии средней тяжести.
Подробности аварии выясняются.
Омск, Ольга Панфилова
Омск. Другие новости 14.04.17
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