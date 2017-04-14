В Уфе катафалк с покойником утонул в грязи по дороге к могиле / Застрявшую машину пришлось вытаскивать трактором

Публикации за 14.04.17

В Уфе во время похорон катафалк с покойником застрял в грязи на пути к могиле на кладбище. На помощь пришлось позвать родственников усопшего и трактор.

Вопиющий случай произошел днем 13 апреля в поселке Тимашево, сообщает портал Ufa1. Автомобиль, который вез покойника на Северное кладбище в башкирской столице, буквально утонул на разбитой дороге.

«Мы планировали похоронить человека в 13:00, но выбрались из этой «грязевой ванны» только через четыре часа, – сообщил изданию сотрудник похоронной службы. – Нам пришлось вызывать трактор на подмогу, он нас и вытащил».

В итоге родным усопшего пришлось помогать вытаскивать катафалк из грязи. Они намерены обратиться с жалобой в районную администрацию, чтобы подобная история не повторилась с другими жителями поселка.

Уфа, Светлана Петрова

Уфа. Другие новости 14.04.17

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