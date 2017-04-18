Трое детей пострадали при обрушении веранды в детсаду на Алтае

Публикации за 18.04.17

Трое детей получили травмы при обрушении кирпичной стены, оставшейся от демонтированной веранды на территории детсада «Искринка» в Новичихинском районе Алтайского края. Инцидент произошел днем 17 апреля, когда воспитанники находились на прогулке. Об этом сообщили в региональном управлении Следственного комитета.

В результате падения кирпичной кладки двое 4-летних детей получили ушибы, еще один ребенок госпитализирован с переломом костей стопы. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, здоровью детей в настоящее время ничего не угрожает, отметили в СКР.

По факту случившегося возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). Обстоятельства происшествия выясняются. Следователи дадут юридическую оценку действиям должностных лиц, ответственных за безопасное пребывание детей на территории муниципального дошкольного образовательного учреждения, подчеркнули в ведомстве.

Барнаул, Ольга Панфилова

Барнаул. Другие новости 18.04.17

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