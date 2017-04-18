В Новокузнецке вспыхнула многоэтажка после взрыва планшета

Публикации за 18.04.17

В Новокузнецке взрыв планшета стал причиной сильного пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Обошлось без пострадавших, эвакуированы 35 жильцов дома.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Ермакова поступило в 08:46 по местному времени. Загорелась квартира на 18 этаже. На видео с места ЧП, размещенном в интернете, видно, как языки пламени вырываются из одной из комнат и валит густой черный дым. Спасатели эвакуировали из дома 35 человек, в том числе 12 детей, за медпомощью никто из них не обращался, уточняет телеканал «Звезда». Пожар был ликвидирован в 09:14. В тушении огня были задействованы 22 пожарных и 7 единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. СМИ сообщают, что огонь вспыхнул после взрыва планшета, находившегося на зарядке. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Новокузнецк, Ольга Панфилова

Новокузнецк. Другие новости 18.04.17

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