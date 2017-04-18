NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 18.04.17

В Новокузнецке вспыхнула многоэтажка после взрыва планшета
скриншот видео в соцсетях

В Новокузнецке вспыхнула многоэтажка после взрыва планшета

В Новокузнецке взрыв планшета стал причиной сильного пожара в одной из квартир многоэтажного жилого дома. Обошлось без пострадавших, эвакуированы 35 жильцов дома.

По информации регионального управления МЧС, сообщение о пожаре в жилом доме по улице Ермакова поступило в 08:46 по местному времени. Загорелась квартира на 18 этаже. На видео с места ЧП, размещенном в интернете, видно, как языки пламени вырываются из одной из комнат и валит густой черный дым. Спасатели эвакуировали из дома 35 человек, в том числе 12 детей, за медпомощью никто из них не обращался, уточняет телеканал «Звезда». Пожар был ликвидирован в 09:14. В тушении огня были задействованы 22 пожарных и 7 единиц техники.

По предварительным данным, причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. СМИ сообщают, что огонь вспыхнул после взрыва планшета, находившегося на зарядке. В настоящее время устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Новокузнецк, Ольга Панфилова

Новокузнецк. Другие новости 18.04.17

Пожар в ОКБ № 1: двое получили тяжелые ожоги. / Трое детей пострадали при обрушении веранды в детсаду на Алтае. / «Победа» уволит сотрудника, не пустившего маму с ребенком, больным ДЦП, на рейс Москва – Екатеринбург.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter