В Омской области пропали две школьницы. Возбуждено дело об убийстве

Публикации за 18.04.17

В Омской области возбудили уголовное дело по факту исчезновения двух школьниц. По информации регионального управления Следственного комитета, дело расследуется по ст. 105 УК РФ («Убийство»).

По предварительным данным, две ученицы Нововаршавской школы-интерната 2006 и 2004 года рождения накануне покинули Нововаршавский район и отправились в поселок Черлак на другой берег Иртыша. В связи с закрытием переправы через реку в поселок можно добраться только через Омск. Девочек ищут как в соседнем районе, так и в городе Омске. В розыскных мероприятиях задействованы сотрудники полиции и Росгвардии, а также волонтеры.

Омск, Ольга Панфилова

Омск. Другие новости 18.04.17

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