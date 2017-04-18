Алтайский депутат покалечил жену табуреткой

Публикации за 18.04.17

В Республике Алтай возбуждено уголовное дело в отношении депутата Улаганского сельского поселения Айдынбека Тазрашева, избившего свою жену деревянной табуреткой. В результате нападения мужа женщина получила перелом руки.

По данным следствия, 23 февраля находившийся у себя дома пьяный Тазрашев в ходе семейной ссоры нанес удар по руке супруги табуретом, причинив жене закрытый перелом лучевой кости. В отношении депутата возбуждено уголовное дело п.«з» ч.2 ст.112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия).

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.

Горно-Алтайск, Ольга Панфилова

Горно-Алтайск. Другие новости 18.04.17

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