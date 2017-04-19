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Скандалы и происшествия

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Публикации за 19.04.17

Под Томском сгорел дотла старейший католический костел России

Под Томском сгорел дотла старейший католический костел России

В селе Белосток в Томской области сгорел деревянный католический костел, построенный поляками переселенцами в начале ХХ века. По словам местных властей, храм был действующим и считался старейшим католическим костелом в России.

По данным МЧС, сообщение о возгорании поступило в четыре утра. Пожарным удалось довольно быстро потушить пламя. Однако старое деревянное здание полностью сгорело, сообщил глава Белостока Юрий Севостьянов.

Костел святого Андрея Падуанского был построен в 1908 году поляками. В советское время в здании храма располагались склады и сельский клуб. В 1990-е годы костел хотели разрушить, но нашлись спонсоры из Германии и Польши, храм перенесли на более высокое место, отреставрировали и освятили.

По словам заведующего томским Мемориальным музеем истории политических репрессий «Следственная тюрьма НКВД» Василия Ханевича, сгоревший костел был старейшим в России, передает РИА Томск. До наших дней сохранился лишь еще один подобный храм в Иркутской области.

Томск, Зоя Осколкова

Томск. Другие новости 19.04.17

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