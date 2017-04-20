Семья с двумя детьми погибла в пожаре в Новосибирской области

Публикации за 20.04.17

Семья из четырех человек погибла в пожаре в Барабинском районе Новосибирской области. Среди жертв двое малолетних детей. Следственный комитет начал проверку по факту трагического происшествия, сообщили в региональном управлении ведомства.

По данным областного управления МЧС, пожар в частном доме в деревне Бакмасиха начался в 03:32 по местному времени. Огонь охватил деревянную веранду кирпичного дома и его крышу. В 03:38 пожар был ликвидирован. В результате происшествия погибли 39-летний хозяин дома, его 32-летняя супруга и их дети 11 и 9 лет.

Пожар заметили соседи. Сельчане разбили одно из окон дома и увидели внутри него сплошное задымление. Местные жители собственными силами начали борьбу с огнем, вызвав при этом на место пожарных и полицию.

После ликвидации пожара к осмотру места происшествия приступили следователи, в ходе которого в одной из комнат были обнаружены тела четырех жильцов дома, в том числе двух маленьких детей, отметили в СКР. По предварительным данным, все погибшие умерли от отравления угарным газом.

Следователи рассматривают в качестве основной версии причины пожара замыкание электропроводки. Накануне трагедии семья приобрела два домашних инкубатора, которые, по словам соседей, хозяин дома, работающий зоотехником на местном сельскохозяйственном предприятии, собирался разместить и подключить к электросети на веранде. По предварительным данным, два инкубатора были оставлены включенными на ночь на веранде частного дома. В ходе осмотра помещения веранды обнаружена оплавившаяся электропроводка. Прежние владельцы дома, проживавшие в нем до прошлого года, сообщили следователю о ее сильной изношенности.

В настоящее время следователи устанавливают все обстоятельства происшествия. По итогам проверки будет принято процессуальное решение, говорится в сообщении СКР.

Новосибирск, Ольга Панфилова

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