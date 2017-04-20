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Скандалы и происшествия

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Публикации за 20.04.17

В Туве молния убила мужчину во время буддийского молебна / Две женщины получили ожоги

В Туве молния убила мужчину во время буддийского молебна Две женщины получили ожоги

Житель Тувы погиб от удара молнии во время молебна под открытым небом, еще две женщины получили ожоги. Об этом сообщает Следственное управление СКР по республике.

Несчастный случай произошел 15 апреля на территории сумона Целинное Кызылского района. Молебен, организованный ламами монастыря «Цеченлинг», проходил на возвышенности «Бурган Изи». Молния попала в 36-летнего жителя поселка Каа-Хем, мужчина скончался на месте. Две женщины, которые стояли рядом с ним, госпитализированы с сильными ожогами тела.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, для определения причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным местного издания «В центре Азии», во время удара молнии мужчина говорил по мобильному телефону.

Кызыл, Зоя Осколкова

Кызыл. Другие новости 20.04.17

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