В Туве молния убила мужчину во время буддийского молебна / Две женщины получили ожоги

Публикации за 20.04.17

Житель Тувы погиб от удара молнии во время молебна под открытым небом, еще две женщины получили ожоги. Об этом сообщает Следственное управление СКР по республике.

Несчастный случай произошел 15 апреля на территории сумона Целинное Кызылского района. Молебен, организованный ламами монастыря «Цеченлинг», проходил на возвышенности «Бурган Изи». Молния попала в 36-летнего жителя поселка Каа-Хем, мужчина скончался на месте. Две женщины, которые стояли рядом с ним, госпитализированы с сильными ожогами тела.

Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, для определения причины смерти молодого человека назначена судебно-медицинская экспертиза.

По данным местного издания «В центре Азии», во время удара молнии мужчина говорил по мобильному телефону.

Кызыл, Зоя Осколкова

Кызыл. Другие новости 20.04.17

В Москве бизнесмен застрелил бывшего компаньона: из-за финансовых разногласий. / Такого «счастья» нам не надо: жители московских пятиэтажек протестуют против сноса своих домов. / Один из участников бойни в Цыганском поселке скончался в СИЗО. Читать дальше

© 2017, РИА «Новый День»