NewDayNews.RuUrFO.OrgNovoCrimea.RuNDNews.It Italiano / Русский
■■■

Скандалы и происшествия

■■■■■■■■■

Публикации за 20.04.17

Нагло и дерзко: сибиряк угнал авто для поездки на «похороны кота»

Нагло и дерзко: сибиряк угнал авто для поездки на «похороны кота»

Инспекторы ГИБДД сегодня задержали 34-летнего жителя Нефтеюганска (ХМАО), подозреваемого в угоне машины в Тюмени. По утверждению злоумышленника, авто ему понадобилось, чтобы съездить в Тобольск и «похоронить кота».

Автомобиль был угнан вчера вечером в микрорайоне Войновка, сообщается на сайте ГИБДД РФ. Водитель оставил открытой заведенную машину и зашел в аптеку. Этим воспользовался угонщик, он сел в «Ладу» и уехал на ней. Подозреваемый подчеркнул, что хотел проучить автовладельца, оставившего машину заведенной и открытой.

Похищенный автомобиль на следующее утро был замечен на въезде в Тюмень, угонщика задержали. Злоумышленник рассказал сотрудникам полиции, что ездил в город Тобольск в 240 км т Тюмени, чтобы «похоронить там кота». После возвращения мужчина успел устроить «пьяные поминки». Сотрудники ДПС обнаружили у него признаки опьянения.

Отмечается, что угонщик прав не имеет, ранее задерживался за вождение в пьяном виде в 2011 году и в апреле этого года. По словам подозреваемого, ранее он уже был судим за угоны автомототранспорта, получал условные сроки заключения.

Тюмень, Ольга Панфилова

Тюмень. Другие новости 20.04.17

Жители Подольска остались без воды. / Пропавший на Кипре россиянин нашелся в другом номере. / В Мытищах педофил заманил в свою квартиру школьницу.

© 2017, РИА «Новый День»

В рубриках

/ / / / / Последние новости

© РИА «Новый День». Версия 5.0, август 2004-2017. Информация
Российское информационное агентство «Новый День» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций РФ. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 61044 от 05 марта 2015 г.
Учредитель: ООО «Новый День», адрес учредителя: 620014, г.Екатеринбург, ул. Радищева, д.6, литера «А», оф. 906.
Редакция РИА «Новый День» не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Телефон: +7 (499) 136-80-96
E-mail: ndnews.msk (енотовидная собака) gmail.com; urfoorg (енотовидная собака) gmail.com
При использовании информационных материалов ссылка на РИА «Новый День» обязательна.
Категория информационной продукции: 18+
© 2004-2017. Концепция, дизайн, HTML, CSS, Scripts

Рейтинг@Mail.ru Яндекс.Метрика Flag Counter
© РИА «Новый День»
DirectAdvert
GlobalTeaser
MarketGid
Новости Мира
RedTram
Loading...
Flag Counter