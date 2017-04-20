Нагло и дерзко: сибиряк угнал авто для поездки на «похороны кота»

Публикации за 20.04.17

Инспекторы ГИБДД сегодня задержали 34-летнего жителя Нефтеюганска (ХМАО), подозреваемого в угоне машины в Тюмени. По утверждению злоумышленника, авто ему понадобилось, чтобы съездить в Тобольск и «похоронить кота».

Автомобиль был угнан вчера вечером в микрорайоне Войновка, сообщается на сайте ГИБДД РФ. Водитель оставил открытой заведенную машину и зашел в аптеку. Этим воспользовался угонщик, он сел в «Ладу» и уехал на ней. Подозреваемый подчеркнул, что хотел проучить автовладельца, оставившего машину заведенной и открытой.

Похищенный автомобиль на следующее утро был замечен на въезде в Тюмень, угонщика задержали. Злоумышленник рассказал сотрудникам полиции, что ездил в город Тобольск в 240 км т Тюмени, чтобы «похоронить там кота». После возвращения мужчина успел устроить «пьяные поминки». Сотрудники ДПС обнаружили у него признаки опьянения.

Отмечается, что угонщик прав не имеет, ранее задерживался за вождение в пьяном виде в 2011 году и в апреле этого года. По словам подозреваемого, ранее он уже был судим за угоны автомототранспорта, получал условные сроки заключения.

Тюмень, Ольга Панфилова

Тюмень. Другие новости 20.04.17

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