Во Владикавказе введен режим ЧС / Шквалистый ветер валит деревья и обрывает провода

Публикации за 24.04.17

Во Владикавказе и Пригородном районе Северной Осетии из-за ураганного ветра введен режим ЧС, сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. «В связи с прошедшим на территории республики комплексом неблагоприятных условий во Владикавказе и Пригородном районе введен режим ЧС», – сообщили в ведомстве.

Там также уточнили, что устранении последствий шквалистого ветра задействованы 500 человек. Без электроснабжения остаются шесть населенных пунктов Пригородного района. Также отмечается, что две питающие водой Владикавказ скважины не работают.

Кроме того, ранее Южная Осетия была обесточена из-за обрыва сетей в горах Северной Осетии из-за ураганного ветра и схода лавин.

Владикавказ, Иван Гридин

Владикавказ. Другие новости 24.04.17

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